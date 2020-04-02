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嘉市長玩到「要叫便當」 嘉酒柑仔店展1000件童玩

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
王美惠（右起）、黃敏惠等人體驗各式童玩。記者卜敏正／攝影
王美惠（右起）、黃敏惠等人體驗各式童玩。記者卜敏正／攝影

台灣第一個高粱酒廠改造的嘉義文創園區，園區最老建築「V棟紅磚屋酒精倉庫」規劃一間「嘉酒柑仔店」，店內展出1000件國內外童玩，遊客參訪可重溫體驗兒時玩具，認識各國有趣童玩，即日起到5日四天連假，參訪打卡可免費玩復古彈珠台。

嘉酒柑仔店今天開幕，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、市議員陳家平、蔡文旭，及嘉義市發明人協會理事長陳穗祥、嘉義文創園區總監石瑞仁到場揭牌，體驗各式童玩，黃敏惠拿起「日月球」等童玩試玩，久久不願放手，直言繼續玩下去「可能要叫便當！」

黃敏惠表示，無論年紀多大，多數人都忘不了兒時玩具，許多童玩也是成長養分，雖然科技快速發展，傳統玩具不再流行，但傳統非老舊、而是經典，隱藏許多人歡樂回憶。

陳穗祥表示，這次提供展出1000件童玩，約只有收藏的10分之1，親子參訪可認識許多古早、古代童玩，像陳列門左側的「龍洗」，是中國古代純銅鑄造洗手盆，也是古代孩子童玩，因盆內有龍紋稱龍洗，用手持續摩擦盆邊兩金屬拋光盆耳，達到一特定頻率，龍洗盆便會發出嗡嗡聲並且水花四濺。

「童玩可成為世界級產業！」他說，樂高玩具發展出機器人競賽，已有100多個國家的學校，將樂高機器人融入教學，將科技、童玩、文化、教育結合，可以辦得更盛大，成為嘉義童玩節，鼓勵家長帶孩子到園區散步、曬太陽更健康。

遊客參訪打卡可免費玩復古彈珠台。記者卜敏正／攝影
遊客參訪打卡可免費玩復古彈珠台。記者卜敏正／攝影
尪仔標是許多四、五、六年級生的回憶。記者卜敏正／攝影
尪仔標是許多四、五、六年級生的回憶。記者卜敏正／攝影

嘉義 黃敏惠 文創

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