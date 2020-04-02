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影／避免口罩之亂 嘉義縣公廁設口罩垃圾桶

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣環保局日前針對列管的1437座公廁，設置「口罩垃圾桶」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局日前針對列管的1437座公廁，設置「口罩垃圾桶」。圖／嘉義縣政府提供

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾使用口罩頻率增加，陸續造成「廢棄口罩之亂」事件，嘉義縣環保局日前針對列管的1437座公廁，設置「口罩垃圾桶」並推出宣導影片「口罩不要亂丟之歌」維護公廁內外環境衛生，避免成為防疫破口。

嘉義縣許多列管公廁配合「衛生紙丟馬桶」政策，減少部分廁間垃圾桶設置，讓公廁遭「口罩之亂」波及，環保局長張根穆表示，未來除了設置口罩垃圾桶，也會張貼相關宣導標語、加強公廁環境稽查，若查獲隨意棄置口罩，最高將可罰6000元，並可按次告發處分。

嘉義縣長翁章梁表示，環保局發現許多列管公廁外圍或廁間內的使用後口罩亂丟現象日漸嚴重，有些甚至直接掛在洗手台或馬桶「展示」，民眾使用後的口罩應確實丟入垃圾桶，大家一起維護公廁如廁環境及清潔。

嘉義縣環保局日前針對列管的1437座公廁，設置「口罩垃圾桶」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局日前針對列管的1437座公廁，設置「口罩垃圾桶」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局日前推出宣導影片「口罩不要亂丟之歌」，宣導不亂丟口罩，造成防疫破口。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局日前推出宣導影片「口罩不要亂丟之歌」，宣導不亂丟口罩，造成防疫破口。圖／嘉義縣政府提供

口罩 嘉義 衛生紙

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