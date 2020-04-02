影／避免口罩之亂 嘉義縣公廁設口罩垃圾桶

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾使用口罩頻率增加，陸續造成「廢棄口罩之亂」事件，嘉義縣環保局日前針對列管的1437座公廁，設置「口罩垃圾桶」並推出宣導影片「口罩不要亂丟之歌」維護公廁內外環境衛生，避免成為防疫破口。

嘉義縣許多列管公廁配合「衛生紙丟馬桶」政策，減少部分廁間垃圾桶設置，讓公廁遭「口罩之亂」波及，環保局長張根穆表示，未來除了設置口罩垃圾桶，也會張貼相關宣導標語、加強公廁環境稽查，若查獲隨意棄置口罩，最高將可罰6000元，並可按次告發處分。