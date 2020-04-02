安平老街生意少5成 攤商盼中央列紓困對象

台南市安平老街是府城觀光的重要指標，今天中午人潮雖有，但業者表示，已不若以往人擠人的盛況，少了5成，攤商的生意也大受影響，看的多，但買的有限。

安平商圈有安平古堡、樹屋、英商德記洋行、德商東興洋行、海山館、小砲台等數十景點，因此來台南的旅客必到安平，特別是安平古堡與旁側的老街，因小吃雲集，更是熱鬧。為此，市府在假日時將安平路畫為人行步道。

不過，受到經濟不景氣影響，安平老街人潮減少了，這次又遇到新冠肺炎疫情衝擊，人潮再減。商家好不容易等到4天的清明連假，雖然第1天仍現人潮，但商家說，還是比以前少，中午時的人潮約僅過去6成。

葉姓攤商說，受新冠肺炎疫情影響生意真的掉落大半，他有4名子女要扶養，兩人現就讀大學，加上租金等開銷，因生意不好，壓力很大。因疫情影響，政府對觀光業、小黃司機、遊覽車司機等都將有紓困措施，但攤商可能無法受助，對他們來說很不公平，希望中央也能把攤商列在紓困對象。