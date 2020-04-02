南市首為腦性麻痺學生辦「就業準備共識營」協助求職

台南市勞工局今年首度針對腦性麻痺學生，與台南市腦性麻痺之友協會合作舉辦就業準備共識營，連上5星期要協助學生在畢業前瞭解未來職涯方向，做好就業求職準備，課程即將結束，勞工局長王鑫基今天前往關心，除發給學生結訓證書鼓勵持續精進自身求職實力，還辦親屬座談，由講師向家長說明腦性麻痺者相關資訊、如何協助孩子進行就業準備等事宜。

王鑫基表示，家長很積極參與，在上課教室旁彼此分享支持，極具凝聚力，他要特別感謝台南市腦麻之友協會理事長提供上課場地、接送講師。

勞工局提供身心障礙者職業重建服務，15歲以上領有身心障礙者手冊或證明，具有就業意願、基本就業能力且期待在台南地區工作者可洽勞工局職業重建窗口，聯絡電話：06-2991111永華市政中心轉8530；民治市政中心轉6290。

這次共識營共有11名學員參加，其中有6名應屆畢業生，學員就讀科系包含數位設計與資訊管理、企業管理、化妝品應用、餐飲等，在互動過程中也可以讓學員彼此瞭解不同專業領域的內容。