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客運少人搭、計程車生意也腰斬 終於等到清明連假人潮
新館肺炎轉趨嚴重以來，客運業也嚴重受衝擊，搭車人數減少，業者也減班因應。清明連假今天開始，台南轉運站附近商家說，人潮增多了，小黃司機也反映，載客次數有增加。
台南轉運站附近商家說，近兩個月來看到轉運站由過年前人擠人的搭車人潮，到疫情爆發後，1輛客運車只載2、3人的慘況；而他們的生意也同樣，如跳崖式的下跌，真的好慘。好不容易遇到清明連假，返鄉人潮增多，又熱鬧起來，就用短暫高興療癒自己。
統聯客運台南站表示，搭車北上的較少，多數都是返鄉客，預估4月4、5日搭車回工作地的人潮就會明顯增加。
林姓計程車司機說，同業平均每天載客可收到3千多元，但受疫情影響，收入僅一半，有人跑了10小時，竟然收不到1千元。這次清明連假，有許多人返鄉，1日下午轉運站人潮就出現，以他來說，3個小時載了3車次，不過，都是車費100多元的短程。哀姓司機說，昨天下午也載了好幾趟，希望疫情趕快過去，大家都有好收入。
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