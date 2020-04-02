客運少人搭、計程車生意也腰斬 終於等到清明連假人潮

新館肺炎轉趨嚴重以來，客運業也嚴重受衝擊，搭車人數減少，業者也減班因應。清明連假今天開始，台南轉運站附近商家說，人潮增多了，小黃司機也反映，載客次數有增加。

台南轉運站附近商家說，近兩個月來看到轉運站由過年前人擠人的搭車人潮，到疫情爆發後，1輛客運車只載2、3人的慘況；而他們的生意也同樣，如跳崖式的下跌，真的好慘。好不容易遇到清明連假，返鄉人潮增多，又熱鬧起來，就用短暫高興療癒自己。

統聯客運台南站表示，搭車北上的較少，多數都是返鄉客，預估4月4、5日搭車回工作地的人潮就會明顯增加。