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嘉義清明祭祖禁入塔 縣長今視察防疫措施

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣30座公私立納骨塔清明連假期間不開放入塔，民眾改到塔外祭拜。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣30座公私立納骨塔清明連假期間不開放入塔，民眾改到塔外祭拜。記者陳玫伶／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣政府為防堵疫情擴散，公告清明連假期間全嘉義縣30座公私立納骨塔不開放入塔，嘉義縣長翁章梁今天前往民雄廿三公墓納骨堂視察防疫措施。

翁章梁表示，寶塔屬於密閉空間，加上容易接觸的手扶梯，易增加感染風險，縣府決議清明連假期間不開放入塔，感謝所有鄉鎮市公所，以及私人寶塔的全力配合，政府也不斷宣導，進入密閉空間或人潮多的地點，可戴口罩保護自己。

嘉義縣政府表示，為鼓勵民眾提前入塔祭祀先人，透過垃圾車懸掛宣導布條、村里長廣播等方式，宣導分流防疫，從3月13日到29日，共計已有35000位民眾提前入塔祭祖，與去年同期相比已有30%提前祭祖，大部分民眾也改到塔外祭拜。

縣府表示，各公所公墓及納骨塔設立紙錢集中站，統一運往焚化廠集中焚燒，各公所也提前清除公墓雜草並派員巡視，現場備妥消防用水因應，以免引發火災，交通方面，縣警局加派警力疏導，並在尖峰時段調整燈號因應，嘉雲及慈雲寶塔等較壅塞路段也增派人力協助疏導交通。

縣府提醒， 清明連假是防疫關鍵期，若選擇在塔外祭祖區，請民眾保持間距1公尺的安全社交距離，並精簡祭祖儀式，或改在家中廳堂祭祖，共同維護防疫安全。

嘉義縣政府為防堵疫情擴散，公告清明連假期間全嘉義縣30座公私立納骨塔不開放入塔。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府為防堵疫情擴散，公告清明連假期間全嘉義縣30座公私立納骨塔不開放入塔。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府為防堵疫情擴散，公告清明連假期間全嘉義縣30座公私立納骨塔不開放入塔。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府為防堵疫情擴散，公告清明連假期間全嘉義縣30座公私立納骨塔不開放入塔。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）今天在民雄鄉公所何嘉恒（中）嘉義縣府民政處長楊健人（右）陪同下前往民雄公墓視察。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（左）今天在民雄鄉公所何嘉恒（中）嘉義縣府民政處長楊健人（右）陪同下前往民雄公墓視察。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 連假 疫情

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