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連假至嘉義親子旅遊 牧場、農場秘境看動物再吃風味餐

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
綠盈牧場飼養許多可愛小動物，親子體驗餵小牛喝ㄋㄟㄋㄟ樂趣。圖／嘉義縣文化觀光局提供
綠盈牧場飼養許多可愛小動物，親子體驗餵小牛喝ㄋㄟㄋㄟ樂趣。圖／嘉義縣文化觀光局提供

兒童節清明連假到來，碰上疫情，身為父母親，是不是害怕連假到來？寧願上班也不想帶小孩出去玩嗎？4天連假準備好跟小孩大戰一場嗎？嘉義縣文化觀光局特別推出親子主題戶外遊程，親子同樂，讓爸媽開啟輕鬆的連假模式！

位於阿里山腳下的中埔鄉有許多親子秘境，知名「綠盈牧場」飼養許多可愛小動物，看小白兔蹦蹦跳，蝴蝶飛舞，體驗餵小牛喝ㄋㄟㄋㄟ跟彩繪小牛樂趣，最特別是賽鵝爭霸賽，大小朋友看鵝兒賽跑吶喊加油，刺激有趣。

「獨角仙休閒農場」有一大片草皮，適合野放孩子奔跑消耗體力，園區有小白兔、鴕鳥、草泥馬等可愛動物，就像小型動物園，還有小孩玩不膩沙坑、溜滑梯及小火車，讓孩子們玩一整天都不覺得無聊。

以推動環境美學、無毒生活及再生藝術為主的「紅瓦貓再生藝術」，可預約體驗檳榔染活動，小朋友跟爸媽體驗DIY染布樂趣，工作室有許多藝術創作品，讓大小朋友沉浸生活美學情境。

「築夢森居」提供生態導覽體驗，除近距離親近大自然，讓孩子當「蜘蛛人」攀樹趣味，還有親子攀岩與洗愛玉手作體驗，讓小孩玩到不想走。

玩一整天消耗大量體力後，可到石硦村「佳鶯風味餐」品嘗阿母手路菜，每道菜餚都讓人口水直流；晚上入住詩情夢幻城堡，多種主題親子房，不論美人魚公主、玩具總動員，還是讓小孩瘋狂冰雪奇緣主題，都擄獲孩子心，戶外草皮還有多項親子遊憩設施，讓孩子作夢都會笑。

推薦遊程路線：

DAY1：怡馨園茶花莊-中埔遊客中心-築夢森居/豐山生態園區-豆讚咖啡莊園-住宿中埔。

DAY2：獨角仙休閒農場-石硦林場-澐水溪溫泉-住宿中埔。

DAY3：紅瓦貓再生藝術-綠盈牧場-賦歸。

聯絡資訊：中埔觀光發展協會葉先生 0910-750510

「佳鶯風味餐」阿母手路菜，每道菜餚都讓人口水直流。圖／嘉義縣文化觀光局提供
「佳鶯風味餐」阿母手路菜，每道菜餚都讓人口水直流。圖／嘉義縣文化觀光局提供
「佳鶯風味餐」阿母手路菜，每道菜餚都讓人口水直流。圖／嘉義縣文化觀光局提供
「佳鶯風味餐」阿母手路菜，每道菜餚都讓人口水直流。圖／嘉義縣文化觀光局提供
獨角仙休閒農場園區有小白兔、鴕鳥、草泥馬等可愛動物，就像小型動物園。圖／嘉義縣文化觀光局提供
獨角仙休閒農場園區有小白兔、鴕鳥、草泥馬等可愛動物，就像小型動物園。圖／嘉義縣文化觀光局提供
綠盈牧場飼養許多可愛小動物，最特別是賽鵝爭霸賽，大小朋友看鵝兒賽跑吶喊加油，刺激有趣！圖／嘉義縣文化觀光局提供
綠盈牧場飼養許多可愛小動物，最特別是賽鵝爭霸賽，大小朋友看鵝兒賽跑吶喊加油，刺激有趣！圖／嘉義縣文化觀光局提供
獨角仙休閒農場有一大片草皮，適合野放孩子奔跑消耗體力。圖／嘉義縣文化觀光局提供
獨角仙休閒農場有一大片草皮，適合野放孩子奔跑消耗體力。圖／嘉義縣文化觀光局提供
築夢森居提供生態導覽體驗，讓孩子體驗當「蜘蛛人」攀樹趣味。圖／嘉義縣文化觀光局提供
築夢森居提供生態導覽體驗，讓孩子體驗當「蜘蛛人」攀樹趣味。圖／嘉義縣文化觀光局提供
以推動環境美學、無毒生活及再生藝術為主的「紅瓦貓再生藝術」，可預約體驗檳榔染活動。圖／嘉義縣文化觀光局提供
以推動環境美學、無毒生活及再生藝術為主的「紅瓦貓再生藝術」，可預約體驗檳榔染活動。圖／嘉義縣文化觀光局提供
「佳鶯風味餐」阿母手路菜，每道菜餚都讓人口水直流。圖／嘉縣文化觀光局提供
「佳鶯風味餐」阿母手路菜，每道菜餚都讓人口水直流。圖／嘉縣文化觀光局提供
獨角仙休閒農場園區有小白兔、鴕鳥、草泥馬等可愛動物，就像小型動物園。圖／嘉義縣文化觀光局提供
獨角仙休閒農場園區有小白兔、鴕鳥、草泥馬等可愛動物，就像小型動物園。圖／嘉義縣文化觀光局提供

親子 連假 牧場

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