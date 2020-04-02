黃偉哲：未能保持社交間距就應停業 絕不能燒錢部署

台南市長黃偉哲今天表示，中央疫情指揮中心已表示，若營業場所無法拉開社交間距，可能要停業，他強調，支持中央這一決定，若因不停業而造成疫情，可能數百倍停業的損失。

黃偉哲今天上午到晶英酒店了解防疫整備情形，他說，台南的旅宿業平日有4成住房率，到了假日就有7、8成。他強調，旅宿業超前部署做好防疫，才不會事後燒錢部署。

黃偉哲說，中央疫情指揮中心已宣布，若營業場所無法拉開社交間距，可能要停業，這也是超前部署。黃偉哲表示，雖然停業會損失，但不停業而造成疫情，損失可能數百倍停業損失，因此支持中央這一決定。他說，已開始對KTV等業者進行盤點，雖然知道業者會有損失，但也必須忍痛叫無法保持社交間距的業者停業，相信依照新冠肺炎特別條例，會有補助辦法。

目前防疫經費已要拉高到1兆5百億，因此子彈夠，但子彈花下去必須有效；若晚發，病都已蔓延，就如歐美一些國家一樣。因此寧願提前部署，也不要事後才做燒錢署。