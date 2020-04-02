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影／疫情打擊旅遊與花卉產業 黃偉哲扮景點花卉推銷員

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
黃偉哲幫忙促銷水道博物館風景區冰沙。記者周宗禎/攝影
黃偉哲幫忙促銷水道博物館風景區冰沙。記者周宗禎/攝影

新冠肺炎疫情持續，影響許多花卉銷售，台南市長黃偉哲為了協助業者，今天到台南市山上區花園水道博物館幫忙「賣花」、推廣戶外景點旅遊，順道查看風景區實施實名制登記的狀況，看到博物館風景區湧入北中南各地遊客，黃偉哲非常開心，沿路不斷與民眾打招呼，感謝他們來台南旅遊。

黃偉哲表示，疫情造成許多民眾足不出戶，其實到戶外走走有益健康，台南市政府正推動戶外景點旅遊，雖然今天下著小雨，看到各地民眾來台南觀光，令人欣慰，也希望民眾多多購買花卉，幫助業者渡過難關，除了台南重點花卉蝴蝶蘭，市政府下個月會力推火鶴花，希望配合母親節帶動買氣，台南火鶴產量全台第一，業者相當擔心疫情衝擊 。

黃偉哲上午到水道博物館停留半個小時，除了介紹區內景點特色、幫忙促銷水道博物館、提醒民眾清明連假除了逛特色風景區、品嘗水道博物館冰沙，也可以順便帶一些台南特產美麗又價格親民的蘭花回家。

花卉業者表示，花卉外銷運到國外必須使用載客飛機，近來因疫情各國鎖國，還有國幾乎際航空業大量減班停飛，造成外銷花卉受阻，國外花卉主要市場也都因疫情停擺，台灣業者只能盡量調節花期，能撐多久是多久，想辦法增加內銷數量，減少損失度過難關，很感謝市長黃偉哲有心協助業者。

黃偉哲幫忙促銷水道博物館風景區蘭花。記者周宗禎/攝影
黃偉哲幫忙促銷水道博物館風景區蘭花。記者周宗禎/攝影
黃偉哲與各地遊客打招呼，感謝他們來旅遊。記者周宗禎/攝影
黃偉哲與各地遊客打招呼，感謝他們來旅遊。記者周宗禎/攝影
黃偉哲與各地遊客打招呼，感謝他們來旅遊。記者周宗禎/攝影
黃偉哲與各地遊客打招呼，感謝他們來旅遊。記者周宗禎/攝影
黃偉哲與各地遊客打招呼，感謝他們來旅遊。記者周宗禎/攝影
黃偉哲與各地遊客打招呼，感謝他們來旅遊。記者周宗禎/攝影

疫情 黃偉哲 博物館

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