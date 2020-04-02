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黃偉哲到酒店關心旅宿業防疫 見美食當前後悔早餐吃了
台南是觀光城市，市長黃偉哲今天上午到晶英酒店，關心旅宿業相關防疫。黃偉哲表示，觀光產業受到新冠肺炎疫情衝擊，對旅宿業造成很大影響，但市府已對防疫措施盡力做好準備，欣喜這次清明連假，台南住房率有7、8成，但務必要做好防疫，讓旅客住得放心、吃得安心也玩得開心。
黃偉哲說，新冠疫情發生後，台南市旅宿業都全力配合政府政策，提升旅館自主防護措施包括為所有員工及到訪民眾量體溫、廣設酒精消毒噴液，提升環境消毒的強度與頻度，位旅客安全做好把關。
黃偉哲今天來關心的台南晶英酒店，因應疫情，特別加強大廳、客房、餐廳、廁所、電梯等旅客最易碰觸場所的防疫措施，黃偉哲也到客房了解房間的消毒以及餐廳的防疫整備。
新冠疫情造成許多民眾不到飯店用餐，為此晶英酒店推出外帶餐，很受好評，參觀中主廚也詳細介紹葷素皆有的多樣化餐食飯盒。黃偉哲淘氣表示，看到這麼好吃的東西，都流口水了，早知有好吃的，早餐不要吃。他笑著說，東西就是要吃、店就是要用，他期許業者務必做好防疫，讓旅客能安心來住，並吃得安心，也鼓勵民眾多來住宿與外帶，促進消費。
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