黃偉哲到酒店關心旅宿業防疫 見美食當前後悔早餐吃了

台南是觀光城市，市長黃偉哲今天上午到晶英酒店，關心旅宿業相關防疫。黃偉哲表示，觀光產業受到新冠肺炎疫情衝擊，對旅宿業造成很大影響，但市府已對防疫措施盡力做好準備，欣喜這次清明連假，台南住房率有7、8成，但務必要做好防疫，讓旅客住得放心、吃得安心也玩得開心。

黃偉哲說，新冠疫情發生後，台南市旅宿業都全力配合政府政策，提升旅館自主防護措施包括為所有員工及到訪民眾量體溫、廣設酒精消毒噴液，提升環境消毒的強度與頻度，位旅客安全做好把關。

黃偉哲今天來關心的台南晶英酒店，因應疫情，特別加強大廳、客房、餐廳、廁所、電梯等旅客最易碰觸場所的防疫措施，黃偉哲也到客房了解房間的消毒以及餐廳的防疫整備。