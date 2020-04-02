嘉義縣出現新冠肺炎確診首例 西部唯一淨土不再

新冠肺炎病毒延燒，嘉義縣出現第一起確診案例，「全國嚴重特殊傳染性肺炎本土病例及境外移入病例地理分佈」今天清晨5點多地圖更新，一名從美國加州回台進行居家檢疫的女大學交換生因嗅覺失常就醫確診，嘉義縣衛生局代理局長趙紋華表示，此例目前掌握全程僅接觸一人，請民眾不用擔心。

衛生局表示，有關確診案例相關資訊，將由中央流行疫情指揮中心統一公布，目前可以補充的是，個案為台北人，家人皆住台北，3月25日從美國加州返台後，便立即搭防疫租賃計程車回到父母嘉義老家進行隔離。

老家為獨立房子，半徑25公尺內無鄰居，一個人居家檢疫，三餐自理，全程遵守規範並未與任何人接觸，因喉嚨痛、嗅覺異常，30日到醫院採檢，衛生局收到確診通知後，立即請消防局派救護車送個案到醫院並進入隔離病房治療，並無接觸家人和其他縣民。

縣長翁章梁指出，居家檢疫及隔離的朋友，務必待在家裡，有症狀一定要跟衛生局連繫、安排就醫；並請家人多給予關心及支持。