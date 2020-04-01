買1箱鳳梨 獨居老人多100元餐費

聯合報 / 記者黃宣翰／台南報導
鳳梨進入生產旺季，台南市龍崎區公所和市政府結合企業認購鳳梨，每售出一箱鳳梨，龍崎區公所從中提撥100元做為獨居老人供餐基金，市長黃偉哲（右四）感謝企業共襄盛舉。 記者黃宣翰／攝影
鳳梨進入生產旺季，台南市龍崎區公所和市政府結合企業認購鳳梨，每售出一箱鳳梨，龍崎區公所從中提撥100元做為獨居老人供餐基金，市長黃偉哲（右四）感謝企業共襄盛舉。 記者黃宣翰／攝影

鳳梨邁入盛產旺季，台南市龍崎區公所配合市府推廣農產品行銷策略，結合企業認購在地小農鳳梨，每售出一箱500元鳳梨，龍崎區公所從中提撥100元做為獨居老人供餐基金。市長黃偉哲昨天擔任鳳梨代言人促銷，他感謝並樂見企業愛心認購鳳梨，減輕獨居長者供餐經濟負擔，希望發揮拋磚引玉效果。

另外，關廟區農會並和台南郵局和台南市政府合作，即日起至5月29日，民眾可到郵政商城及各地郵局窗口購買鳳梨，台南郵局為落實社會公益，每銷售一箱約10台斤398元。

龍崎地區土質屬於特殊砂質壤土，鳳梨種植面積約150公頃、竹筍約300公頃，每年4至9月為鳳梨、竹筍盛產季節，產出的鳳梨及竹筍風味絕佳，量多質優，龍崎區公所配合市府推廣農產品行銷策略，將舉辦「鳳梨好筍季產業文化活動」，結合企業認購在地小農鳳梨，並且每售出一箱鳳梨，龍崎區公所將從中提撥100元做為龍崎區獨居老人供餐基金。

參與鳳梨認購公益活動的企業團體有南六企業股份有限公司、台南市歸仁獅子會、友鵬、祥頂實業、聖泰工業、寬仕工業等公司，已認購660箱鳳梨，募得6萬6000元獨居長者供餐善款。有意訂購者可電（06）5941326轉53洽詢。

果農葉俊育說，鳳梨每二年收成一次，2018年因鳳梨生產過剩，農民減少種植，今年因量少價格較好，金鑽鳳梨產地採收價格今年每台斤方12元，較去年每台斤約10元高，今年市場銷售價台南每台斤約20元至25元不等。

鳳梨 獨居老人 郵局

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