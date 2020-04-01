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影／嘉義螢火蟲大爆發 上山賞螢忘卻疫情
又到了螢火蟲爆發的季節，嘉義縣仁壽村的水社寮車站下方有一座廢棄校園，今年螢火蟲適逢大爆發，螢況相當不錯，吸引許多人特地上山賞螢，慢慢欣賞這美麗生物發出的神秘光芒，也暫時遠離疫情陰霾，享受滿天螢火的美麗夜景。
夢幻夜精靈螢火蟲季4月登場，嘉義縣大阿里山區擁有得天獨厚自然生態環境，從春末到冬初有不同種螢火蟲可以欣賞，種類多達42種，佔全台的3分之2，分布從低海拔到中高海拔區域，堪稱是全臺灣觀賞螢火蟲最棒的地點。
仁壽社區的水社寮車站是許多攝影迷的私房景點，今天晚間就吸引許多人在連假前上山拍螢火蟲，現場滿坑滿谷的螢火蟲就像夢幻夜精靈飛舞十分炫目，也暫時忘卻疫情享受難得的悠閒與寧靜。
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