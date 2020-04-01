疫情期間出遊荷蘭遭批 嘉縣長夫人劉莉英致歉

嘉義縣長翁章梁的妻子劉莉英及縣長秘書等人，於2月25日至3月4日前往歐洲荷蘭旅遊，遭國民黨籍嘉義縣議員詹琬蓁、李國勝質疑，劉莉英今天在個人臉書發文，解釋旅遊過程表示，沒有評估到先生身份特殊是她的疏忽，對造成社會觀感不佳道歉。

劉莉英表示，指揮中心的旅遊禁令發布時間為3月19日，其旅遊團於3月4日回國後，歐洲疫情開始連環爆，她並非不顧疫情出國，2月初韓國、日本疫情大爆發就曾認賠取消日本行程，而2月24日前荷蘭零確診，衛福部醫事司當時也表示，只要不去疫區即可。

劉莉英說，回國至今將近1個月，期間生活作息遵守指揮中心指令，做好自主健康管理，早晚量體溫、減少接近人群等，出門也一定戴口罩，此外她也跟翁章梁分開不同空間活動，已連續睡21天客房。

不少民眾針對從國外返國的人有諸多抱怨及憤怒，劉莉英希望大家生氣後能冷靜下來，指責她一人就好，網路上也有網友貼出立法院公告2月禁止全體職員出國的公文，指責立法委員翁重鈞2月去美國一事。