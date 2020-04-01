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晚間躲在樹下露天燃燒 無人機抓個正著

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局日前出動無人機，配合地面稽查，查獲露天燃燒。圖／台南市環保局提供
台南市環保局日前出動無人機，配合地面稽查，查獲露天燃燒。圖／台南市環保局提供

台南市安南區安吉路海佃路附近產業道路最近晚間常有燃燒異味，環保局接獲陳情後，以無人空拍機配合地面稽查人員，從燃燒的火光查獲露天燃燒行為，現場告發，最高可罰10萬元。

環保局表示，民眾露天燃燒陳情時往往只聞到異味，卻無法即時告知確切燃燒位置，加上風向及燃燒的熱氣導致上升氣流將異味帶往上空後再下沉等綜合因素，增加稽查的困難度。這次露天燃燒的行為人更選擇隱密的樹叢中，加上天色已暗，無法透過煙流鎖定燃燒地點，幸有無人機，明顯減少稽查的難度。公害陳情專線：0800066666。

市長黃偉哲說，科技管理的技巧日新月異，市政府已要求各局處在市政管理、科技驗證、就業機會等面向積極運用，並要求相關局處建立種子教官、培訓自有人才，研擬精進查緝作為。除畫定高潛勢棄置熱點並強化巡查外，更運用科技辦案手段如衛星影像、無人飛行載具(UAV)及地理資訊軟體 (GIS)等科技工具收集不法棄置行為資訊，遏阻不法環保犯罪行為。

環保局長謝世傑表示，近來利用UAV無人飛機擴大巡視範圍，結合露天燃燒陳情熱區重點巡查，大大提高稽查露天燃燒的效率。

空拍機 教官

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