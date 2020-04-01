「台灣茶喝起來」 梅山農會推客製化茶品禮盒
嘉義縣梅山鄉農會今天舉行「台灣茶喝起來」記者會，推出客製化「極品一條龍」包裝的烏龍茶、金萱茶品禮盒，並根據阿里山高山茶各分級茶品，推出5斤送1斤活動，限量500斤，梅山農會表示，為迎接4月20日開始報名的春季優良茶競賽活動，將因應新冠肺炎疫情作出相對應政策。
梅山農會表示，今年的春季優良茶競賽活動，5月9日繳茶，11到15日開始評審，15日公布成績，31日辦理展售，為加強防疫措施，評測規則將以實名制記錄所有進場人員，並派員早中晚量體溫，評測期間不開放參觀，現場人員除了聞香品茶湯皆須全程戴口罩，品評方式改以就口杯，避免交叉感染。
梅山農會表示， 嘉義縣茶區生產的目前有高山烏龍茶、金萱茶、小葉種紅茶，因製程的不同，在風味上也是各顯特色，日前嘉義長庚醫院中醫科研究團隊發現，台灣本土茶葉能抑制新冠病毒增生，期盼透過研究，鼓勵大家多品嘗台灣好茶，為台灣茶產業注入一股強心劑。
嘉義縣長翁章梁表示，宅配經濟是目前趨勢，只要一通電話或者是網路下單，東西就會送到家門口，近期嘉義農會推出「嘉義優鮮 上網輕鬆購」活動，梅山農會也推出買5送1方案，希望大家在防疫期間不出門也能多採購嘉義優鮮產品。
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