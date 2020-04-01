防疫也要吃兒童節豬排大餐 台南官田國小採「防疫坐」

台南市官田國小歡慶兒童節，吃豬排餐學西餐禮儀活動，正值防疫期間，使用「座位分隔法」，防疫措施巧妙安排學童座位，讓學童在安全環境中享受美食並學習用餐禮儀。

校長王全興表示，一年一度的兒童節吃豬排大餐，已是學校的傳統，若取消小朋友會很失望，因此安排六年級學生在 戶外一起享用豬排，但每個座位都距離約一公尺，且面對面不坐人，而改斜對面坐，並落實用餐不說話禮儀，避免近距離飛沫傳染，幼兒園到五年級因防疫全在教室裡享用。

老師今天策畫多元豐富闖關活動，包括手作防疫扭蛋機和防疫刮刮卡大排長龍，扭蛋機有小小兵造型、米奇造型、酷企鵝造型等，彩蛋內除了有各式各樣禮物外，也設計防疫小學堂問題強化防疫知識；「2020官小向前行防疫刮刮卡」可以刮出校訂課程中六種菱角造型圖案，每一種圖案贈給不同獎品，同時它也是防疫宣導小卡，即時學習健康及防疫觀念，達到寓教於樂目的。

另外，科學童玩闖關活動有拉泡泡挑戰表面張力、滾鐵圈考驗手眼控制力、跳繩鍛鍊肌耐力、套圈圈控制力道和方向、彈彈珠算加法與機率、劍玉鍛鍊專注力，讓學童在童玩中發現科學有趣的地方。

校長王全興表示，今年慶祝兒童節，以增進學童健康素養、豐富兒童科學內涵為主，過程中結合防疫議題，科學闖關及食農教育，規畫出系列性活動。運用巧思讓小朋友在遊戲中也達到宣導防疫的觀念。