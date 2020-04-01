搭台南公車強制戴口罩 16日起不配合可拒載、開罰

台南市交通局今天宣布即日起加強宣導民眾戴口罩搭乘大台南公車，本月9日開始為期一周的勸導緩衝期，16日起民眾上車若未戴口罩，公車司機可視情況拒載，如果中央疫情指揮中心有明確罰則，台南市政府也將對不配合的民眾開罰。

交通局長王銘德表示，4月9日開始實施口罩3.0措施後，民眾有較充足的口罩可使用，依目前觀察，多數公車乘客都已養成主動配口罩習慣，即日起會在轉運站、候車亭、站牌張貼宣導公告，並請司機宣導並柔性勸導，4月9日開始實施戴口罩政策，16日將要求司機婉拒未戴口罩乘客上車。

此外，針對公車車內、各轉運站也都將持續配合加強清潔消毒，也要求各轉運站開窗通風、妥善安排排隊及座椅間隔，以全面審慎的態度面對疫情。

交通局從2月開始即已要求業者加強消毒頻率，考量目前國內疫情狀況，已請客運業者即日起在公車內置放消毒用酒精供乘客使用，預計台南市392輛公車可在6日前全面設置完成。