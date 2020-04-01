嘉義市府建置紅外線熱像儀 量民眾體溫

嘉義市府為因應疫情在一樓2處出入口建置紅外線熱顯像儀，市府同仁及洽公民眾只需經過，便可以量體溫，同時採行電梯上下樓層管制，可以更有效管控人流進出。

市府3月4日採額溫槍量體溫以及出入口管制，為更有效掌握人流進出情形，為讓人員更加安全，市府改用比照醫療院所的紅外線熱顯像儀測體溫，同仁與洽公民眾不須特別停留，只要經過就可量，如體溫高於37.5度，再用額溫槍複測，若未通過就會請民眾返家休息或就醫。

市府行政處說，額溫槍為單點式，必須靠近被量測者距離約5到8公分，現在改採用的紅外線熱顯像儀為多點式，量測距離可至3到4公尺。

另外，市府4部電梯採上下樓層管制，通往地下的逃生梯及旁邊2部電梯僅能從地下1、2樓搭乘至一樓，另2部電梯僅能從一樓搭乘至地上樓層因此形成從地下搭電梯至一樓後，才能再轉乘對面電梯的景象，一早許多同仁及民眾還不太習慣，有人覺得「好像在走秀」。