社交距離防疫 沙鍋魚頭業者：執行困難但會配合

中央流行疫情指揮中心發布社交距離室內維持1公尺以上，室外維持1.5公尺以上；嘉義知名的沙鍋魚頭業者第二代林佳慧表示，政策執行雖有困難，但會儘量配合防疫。

新冠肺炎延燒，指揮中心宣布「社交距離注意事項」，明訂室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺距離，林佳慧說，上午就請員工在店門口外帶區以油漆每隔1公尺噴1個腳印，讓客人按照腳印排隊，保持規定的距離。

林佳慧指出，至於店內的檜木桌椅排放，是當初父親的構想，就是希望客人可以在較舒適環境用餐，因此，每桌的距離都有1.5公尺，也符合指揮中心宣布的社交距離規範。

至於林佳慧的父親曾批評社交距離規範，那員工端菜不就是換成用怪手來送，林佳慧說，其實父親的意思是要表達這項政策雖然執行上會有困難，但會儘量配合政策執行。

林佳慧表示，店家一直都很配合政府的防疫作為，客人入場需測量額溫、使用酒精消毒雙手，座位安排取消併桌服務，且客人等候排隊請保持衛生間距1公尺，店內營業前都會消毒。

這家沙鍋魚頭店平時不管內用或外帶都有很多客人等候，林佳慧說，疫情延燒之際，民眾透過網路訂餐、外送平台送餐都有增加趨勢，目前指揮中心宣布社交距離注意事項，民眾可多利用網路及外送平台來訂餐。