5/1調整路線 「橘9快捷公車」到嘉義高鐵站更快更省錢

台南市交通局今天表示，依據大數據分析需求，「橘9快捷公車」路線預計5月1日調整路線，改從佳里轉運站發車，分成兩條路線，一是從學甲上高速公路，一是從麻豆上高速公路，距離縮短且票價更便宜，民眾可選擇適合自己的路線搭乘。

台南麻豆往返高鐵嘉義站的「橘9線」，啟用3個月後，交通局依據蒐集電子票證刷卡資料，經過分析，麻豆、佳里、學甲3處前往高鐵站的人次比例相當，各佔約3分之1。

研擬調整的新路線方案，發車起站從麻豆轉運站調整為佳里轉運站，分別為經學甲、台84上國一的「橘9」線、及經麻豆轉運站上國一的「橘9-1」線，2條路線每日各往返7班次，共28班次，並採間隔交錯發車，佳里轉運站每小時都發車一班次。

交通局長王銘德表示，路線調整後，所有的站位均保留不變，但對大部份的乘客而言，路線不彎繞，可在最短時間上國道，縮短乘車時間，部份地區票價也因路線長度縮短而調降，整體而言更符合當地民眾的需求。

公共運輸處長吳俁之指出，路線調整後，現金票價由佳里至高鐵嘉義站為150元，由學甲至高鐵嘉義站為130元，由麻豆至高鐵嘉義站為130元，使用電子票證可享8公里26元免費，後續將辦理公告及路線圖調整等行政作業，預訂5月1日起開始實施，歡迎民眾多加利用。

台南市交通局在麻豆區、北門區往高鐵嘉義站的大台南公車「橘9線」營運3個月後，以滾動式檢討調整路線班次，以符合當地民眾的需求，橘9線短短3個月的運量即突破2萬人次，是溪北地區對外交通的重要公車路線。

交通局表示，若對橘9路線公車班次、時刻等有任何疑問，可電洽漢程客運（電話0800889116）詢問。也可在大臺南公車動態資訊網站或撥公車語音查詢電話：06-2998484（我坐坐巴士巴士）查詢。