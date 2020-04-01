居家檢疫期間趴趴走割草、買東西 嘉縣再開罰2人共30萬

新冠肺炎疫情嚴峻，目前居家檢疫最高罰款已達100萬，嘉義縣吳姓男子為養雞割草離開住所2至6小時，被檢舉開罰20萬，另一名阮姓女子外出買東西1個小時左右，沒接到村幹事關懷電話被開罰10萬元，嘉義縣政府表示，請民眾不要心存僥倖，在居家檢疫隔離期間離開住所，挑戰政府防疫決心。

嘉義縣衛生局代理局長趙紋華表示，截自今天已開罰7人，目前嘉義縣居家隔離者8人，居家檢疫者401人，非常需要居家檢疫隔離民眾配合，此外也提醒大家做好防疫安全距離，搭乘公共交通工具，一定要戴口罩，配合政府政策做好防疫。

嘉義縣長翁章梁表示，縣府團隊投入大量人力資源，提供居家檢疫隔離鄉親全方位身心照護服務，就是希望協助他們安心度過14天的檢疫隔離期，有效防堵社區傳染，但還是有鄉親心存僥倖，翁章梁強調，凡居家隔離、檢疫的民眾，未依規定而擅離指定住所，絕對從重裁罰不寬容。