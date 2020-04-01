台南5位SUPER教師 正能量帶動學生歡喜做、歡喜學

台南市教育產業工會選出年度SUPER教師，共有5位老師獲獎，將代表參加全國甄選。其中和順國中的林信廷自編理化教材，包合講義、作業、3D動畫與上課投影片，讓教學更有效率。

這5為SUPER教師分別是子龍國小王自強、和順國小謝佩靜、和順國中林信廷、新營高中卓毓婷、南台科大鄭淑真。另入圍的有崑山國小蔡淑敏、復興國小吳貞儀、億載國小呂旻真、山上國中江宇倫、官田國中林睿展、麻豆國中李文琦、南台科大楊維珍、首府大學王奕蓁。

子龍國小老師王自強，17年來以無限的創意與活力深耕子龍。校長說陳金生說，他不僅是孩子的經師、人師，更帶著子龍的教師團隊共同成長，享受教學的快樂。

正向熱情，帶著全校一起SUPER的謝佩靜，眼中每位孩子都是1個故事，都是獨一無二；她用正向話語鼓勵孩子的心，幫每名孩子找出適合的引導與學習方法。也期待自己成為斜槓鮮師，讓自己的未來擁有無限可能。

老師林信廷自編理化教材，從講義、作業、3D動畫到投影片，讓教學更有效率；設計行動學習特色課程，榮獲多項全國大獎；也變身Maker，研發空汙系列課程，與成大合作STREAM PBL課程，並獲邀至夢N分享。生活化的教學內容，讓學生喜歡學、喜歡做。

卓毓婷教學設計很新穎，帶領孩子做手作書，不因教學年資的增長而放棄，持續多年不間斷，讓每一批的孩子在畢業時，累積成一個成長的紀錄。