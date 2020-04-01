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防疫第一線超辛苦 成大發放奬金連清潔工都有
為了防疫，第一線的醫護人員超辛苦，台南成大醫院今天宣布句導加發給相關人員「風險壓力慰勉金」，而且還回溯發放到1月30曰，不只醫護人員有，其他連清潔工都可以領到，每人視輪班的情況每月可領數千元到上萬元不等。
成大醫院沈孟儒院長今天帶領院長室團隊，走訪檢疫專責病房、負壓隔離病房、感染管制中心、病理部病毒組及臨床檢疫站，慰勉防疫第一線醫護工作團隊人員，並且宣布發放「風險壓力慰勉金」，時間回溯到正式成立檢疫站的1月30日開始，依投入之班次計算，給予同仁實質的慰勉。
成大醫院在防疫工作上的投入及辛苦防疫的同仁，持續受到外界的支持與肯定，但院長室團隊相信自家人也需要自己疼，因此在政府未來將提供的獎勵措施之外，沈孟儒院長先行額外「加碼」，要求院長室團隊規劃「風險壓力慰勉金」，發給第一線工作人員以為慰勉。
面對此次「戰疫」，成大醫院從農曆春節前即啟動應變中心機制，並從1月30日起設置檢疫站，並一步步提升，加入AI智慧防疫；同時也啟動關懷機制，提供第一線防疫工作人員暖食計畫、送養生茶及分送各界善心人士捐贈物資等。
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