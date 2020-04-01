台南麻豆到高鐵嘉義站「橘9線」 5月1日路線調整上路

台南市交通局針對往返台南麻豆到高鐵嘉義站的「橘9線」進行路線調整，新路線方案預計5月1日開始實施，發車起站將從麻豆轉運站調整為佳里轉運站，縮短乘車時間，部分地區票價也調降，希望更符合地方民眾需求。

台南市交通局長王銘德表示，「橘9線」營運3個月運量即突破2萬人次，是溪北地區對外交通的重要公車路線，經過3個月蒐集電子票證刷卡資料，分析大數據，研擬出符合民眾需求的修正調整方案。

王銘德指出，經過分析，麻豆、佳里、學甲3處前往高鐵站的人次比例相當，各占約3分之1，研擬調整的新路線方案，發車起站從麻豆轉運站調整為佳里轉運站，分別為經學甲、台84上國一的「橘9」線、及經麻豆轉運站上國一的「橘9-1」線，2條路線每天各往返7班次，共28班次，並採間隔交錯發車，佳里轉運站每小時都發車一班次。

王銘德說，路線調整後，所有的站位都保留不變，對大部分的乘客而言，路線不彎繞，可在最短時間上國道，縮短乘車時間，部分地區票價也因路線長度縮短而調降，整體而言更符合當地民眾的需求。

公共運輸處長吳俁之表示，路線調整後，現金票價由佳里到高鐵嘉義站為150元，由學甲到高鐵嘉義站為130元，由麻豆到高鐵嘉義站為130元，使用電子票證可享8公里26元免費。若對該路線公車班次、時刻等有疑問可電洽漢程客運，電話為0800889116。