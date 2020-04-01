各縣市搶超前部署 黃偉哲：不「超前」就「燒錢」

4月起包括進入包括高鐵、台鐵、市公車等都要戴口罩，但是可能有人因為沒有戴口罩上不了車，台南市長黃偉哲今天表示，有考慮要在市公車上賣口罩，「就算是布口罩也行啊」。

隨著疫情越來越嚴峻，各項的管制措施也跟著增加，台南市公車9號起將全面戴口罩，黃偉哲今天表示，將有一周的宣導期，從16號開始，民眾搭公車一定要戴口罩，如果沒有的話司機可以拒載。

他表示，今天開始市公車車上都會有相關的宣導，提醒民眾，同時台南市也超前部署，在6號之前，車上都會備有消毒酒精，民眾在上車或下車時，都可以使用，主要是車上把手等地方比較容易藏污納垢，車上備有酒精可以防範傳染。

他表示，各縣市都在搶超前部署，有的人認為不必要，超前部署就是燒錢部署，但是超前部署花一點小錢，可以省得以後萬一真的感染到新冠肺獎，治療費就是天價，才真的是燒錢。

為了避免民眾因為沒有戴口罩不能夠上車，黃偉哲票表示，將考慮在車上賣口罩，向中央爭取，如果醫療口罩不行的話，就可能就改賣布口罩。

市政府今天也公布「台南市政府因應COVID-19（新冠肺炎）集會活動防護措施及辦理原則」，自即日起，辦理集會活動時請遵守各項防護措施，但如辦理室內超過100人、室外超過500人的公眾集會活動，建議全面停辦，以降低社區感染的風險。

衛生局表示，活動主辦機關（構）可依據「臺南市政府因應COVID-19（新冠肺炎）集會活動防護措施處理原則」，於活動前針對「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者為固定位置或不固定位置」、「活動持續時間」、「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」等6項指標進行風險評估，若經評估活動性質具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理。

仍需辦理者，應擬訂防疫應變計畫。此外，活動報名將採實名制，管制相關出入口，於入口處實施體溫監測及手部清潔措施，且保持室外的社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺以上，如於室內場所，應開啟對外窗，並設置防疫人員，如發現有發燒或呼吸道症狀者，將依規定通報並安排疑似個案暫時隔離。