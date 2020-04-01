清明即將到來 嘉市衛生局送過氧化氫檢測食材
清明節即將到來，許多人會購買祭品或應景的食品，嘉義市衛生局為提升食品安全，今天送給共和攤販市場自治會100分過氧化氫（H2O2）簡易試劑，給業者篩檢食材，避免民眾食用過量過氧化氯，造成肝臟細胞受損，後續也將送給其他4家公有市場。
市府衛生局長張耀懋今天到共和攤販市場辦「全嘉防疫、食在安心」記者會，宣導業者和民眾共同配合衛生防疫措施，並倡導食品業者應自主管理的重要性，以共同把關民眾健康及確保飲食衛生安全。
衛生局指出，雖然過氧化氫為食品添加物的一種，有消毒、滅菌功用，但製成食品後通常會揮發掉，若加入過量會有殘留的過氧化氫物質，若食用過度，會過敏或肝臟細胞受損，嘉義市的攤商多不是製造商，若自主檢測出過氧化氫，可直接要求退貨。
衛生局今年2月中執行「清明節慶時令食品抽驗專案」，抽驗清明應景食品共計58件，抽驗重點為潤餅皮、豆干、罐頭、紅龜粿、紅圓、發糕、花生粉、花生糖、蔬菜和豬肉等，其中查出一攤商的青蔥有農藥殘留，立即請攤商下架，並查出來源是外縣市，交由當地政府查辦。
張耀懋說，除了食品安全外，因應延燒的新冠肺炎疫情，也向攤商宣導防疫重點，如勤洗手去除病毒，攤商也要戴口罩，避免汙染食品，若雙手直接調理不經加熱的食品時，也要戴手套避免接觸，並以漂白水擦拭工作台面、供餐桌椅等環境消毒，維持周遭環境清潔。
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