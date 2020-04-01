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台南6日起要求搭校車戴口罩 公車9日開始強制實施
因應新冠肺炎疫情，交通部宣布即日起旅客搭乘所轄的大眾運輸必須戴口罩，台南市長黃偉哲表示，預計4月9日強制實施民眾搭大台南公車要戴口罩；另外，學生6日起搭乘校車也必須戴口罩、量體溫。
黃偉哲說，口罩配發量越來越多，民眾取得口罩難度降低，戴口罩搭乘大眾運輸應該可以被接受，不過因為才剛開始實施，罰則規範還不清楚，希望有些配套措施，包括大眾運輸場站是否有販售口罩的機會，讓臨時忘了戴口罩的民眾可以購買，並以自用為限。
除了公車上要求戴口罩之外，台南市也會在車上配置酒精，讓民眾上下車可以使用，這兩天酒精會配送布置完成。目前市府會先做宣導，公車強制戴囗罩4月9日實施。
台南市教育局表示，因應疫情發展，並配合中央流疫指揮中心對室內外空間人員聚集的防疫處理原則，從下周一開始將請台南市轄管有校車的學校與幼兒園，落實學生上車前量體溫與戴口罩，以降低密閉空間的傳染風險，確保乘車人員安全。
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