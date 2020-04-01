台南後壁玉米田疑鉻汙染案 市府：認同移除回填物

立委陳椒華、林淑芬今天與環保團體針對台南市後壁區玉米田遭不銹鋼爐碴回填，疑有汙染，舉行記者會。對此，台南市長黃偉哲表示，認同移除回填物，並將盡速邀集相關單位，就回填處農田，規畫最佳的處理方式。

黃偉哲說，台南市政府對於民眾食安議題，以及環境保護的立場無庸置疑，對於非農用土壤的回填行為，市府認同應該移除回填物，目前正進行移除方案相關討論。他強調，此案已由檢方偵辦中，後續的移除作業需配合地檢署偵查來辦理。

黃偉哲說，目前檢測結果雖未超標，但市府仍以民眾的健康及環保為重，因此將盡速邀集環保、農業及地政等相關單位，針對此地後續規畫最佳的處理方式。

台南市環保局表示，之前已針對玉米田原生土壤、民井、地表水及爐渣均以環保署公告的標準檢驗方法進行分析檢測，檢測數據結果都低於相關標準。環保局解釋，依據現行廢棄物清理法，事業產出物爐渣為事業產出物，依法應以廢棄物檢測方式來測，不宜以土壤檢測標準規範。

環保局指出，此案因涉及民國98年間後壁區爐渣汙染農地事件，為釐清汙染行為人，已將相關資料移送台南地檢署偵辦，期能確認汙染行為人，並要求負起清理責任。

農業局說，也有採集農地作物進行檢測重金屬，重金屬含量均低於限量標準。此案後壁相關土地未曾依農業發展條例規定申請變更用地使用，若土地擅自回填爐渣屬實，得依區域計畫法限期要求地主恢復農地原狀。

台南後壁鄉嘉田村一處農地11年前收到鉻汙染，被列為汙染控制場址，但解除管制後，台南社大上月間發現農民種植的玉米枯死或生長不良，經檢測，鉻含量最高超過3300毫克，要求市府重新整治並檢測玉米是否安全。