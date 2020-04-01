旅客：我的火車要開了 車站全面戴口罩狀況不少

「我的車要開走了」交通部長林佳龍昨宣布今起搭乘台鐵、高鐵等大眾交通工具都要量體溫、戴口罩，台南火車站上午還是有少數人沒有戴口罩，有的人身上沒有口罩、眼看著車子又要開了，急的想要硬闖剪票口。

量測體溫第一天上路，台南火車站前面的紅外線偵測儀，太過敏感，叫個不停，志工只好拿著額溫槍一一幫疑似體溫高的旅客量體溫，讓排隊進剪票口的隊伍一度綿延近百公尺。

上午一名旅客因為沒有戴口罩，在剪票口被攔了下來，站務人員要求他戴口罩，但是他身上沒有，眼看火車就要開了，非常著急，一直想要衝進站內，還好旁邊有其他的旅客有多餘的口罩給他，讓他可以趕上火車。

站務人員表示，上午大約還是有一成的旅客沒有戴口罩，有的人是放在包包裡，有的人則只好趕忙衝到站外去購買，雖然很多人都急著趕火車，但這是交通部的規定，站務人員也沒有辦法通融。