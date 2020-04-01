聽新聞
test
0:00 / 0:00
旅客：我的火車要開了 車站全面戴口罩狀況不少
「我的車要開走了」交通部長林佳龍昨宣布今起搭乘台鐵、高鐵等大眾交通工具都要量體溫、戴口罩，台南火車站上午還是有少數人沒有戴口罩，有的人身上沒有口罩、眼看著車子又要開了，急的想要硬闖剪票口。
量測體溫第一天上路，台南火車站前面的紅外線偵測儀，太過敏感，叫個不停，志工只好拿著額溫槍一一幫疑似體溫高的旅客量體溫，讓排隊進剪票口的隊伍一度綿延近百公尺。
上午一名旅客因為沒有戴口罩，在剪票口被攔了下來，站務人員要求他戴口罩，但是他身上沒有，眼看火車就要開了，非常著急，一直想要衝進站內，還好旁邊有其他的旅客有多餘的口罩給他，讓他可以趕上火車。
站務人員表示，上午大約還是有一成的旅客沒有戴口罩，有的人是放在包包裡，有的人則只好趕忙衝到站外去購買，雖然很多人都急著趕火車，但這是交通部的規定，站務人員也沒有辦法通融。
而在站內還是有少數的人會脫下口罩，不過因為台南火車站的月台是開放空間，大家可能就覺得這樣還好，不過多數的人還是帶著口罩，走在川流不息的月台上，儼然口罩大軍。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言