來自媽祖兒童節祝福 善化慶安宮送「額溫檢測卡」

來自媽祖另類兒童節禮物 ，台南善化慶安宮遵照主祀的媽祖聖示，特製作4千500張「額溫檢測卡」，免費發送給善化區轄境7所國小學童每人一張防疫卡，希望協助地方防疫。

善化慶安宮總幹事魏素珍、委員廖珮伶，帶著媽祖祝福「防疫卡」，今前往轄境7所國小發送，在連假前發送到每一位學童的手裏，小朋友開心的說「這是今年兒童節最特別的禮物」。

魏素珍說，這張額溫檢測卡上一共有3種溫度，分別是36、37、38度，只要把卡片貼在額頭上，等5至10秒，就會顯是額溫，她提醒，如果額溫卡測出來是37、38度，因卡片沒顯示小數點，一定要再拿體溫計複檢，迅速安排就醫。