來自媽祖兒童節祝福 善化慶安宮送「額溫檢測卡」
來自媽祖另類兒童節禮物 ，台南善化慶安宮遵照主祀的媽祖聖示，特製作4千500張「額溫檢測卡」，免費發送給善化區轄境7所國小學童每人一張防疫卡，希望協助地方防疫。
善化慶安宮總幹事魏素珍、委員廖珮伶，帶著媽祖祝福「防疫卡」，今前往轄境7所國小發送，在連假前發送到每一位學童的手裏，小朋友開心的說「這是今年兒童節最特別的禮物」。
魏素珍說，這張額溫檢測卡上一共有3種溫度，分別是36、37、38度，只要把卡片貼在額頭上，等5至10秒，就會顯是額溫，她提醒，如果額溫卡測出來是37、38度，因卡片沒顯示小數點，一定要再拿體溫計複檢，迅速安排就醫。
日前善化慶安宮主委張志勝也向媽祖擲筊請示，將在4月10日(農曆3月18日)起辦理「靈寶迎王息瘟消災祈安福醮」，他說，法事由董監事會陪同法師參拜，不會拒絕信徒前來參拜，不過，人群聚集地點，仍請信徒配合相關防疫，減少非必要的近距離接觸。
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