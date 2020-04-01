第二屆「雲林良品」徵選活動 即日起開跑受理報名

雲林縣政府去年舉辦首屆「雲林良品」徵選活動，徵選超過百件商品報名參加，受廣大熱烈迴響，縣長張麗善今天邀請農委會與專家學者，宣布今年「雲林良品」徵選即日起開始受理報名，歡迎雲林特色農產品、文創商品及場域報名參與。

張麗善表示，雲林是全國農業產值最高的縣市，不論是生鮮蔬果、農產加工食品及文創商品，都顯示出純樸農業與創新文化兼容並蓄的力量，為推廣雲林特產與開創商機，今年「雲林良品」徵選開跑。

她說，今年邀請行政院農業委員會前主任委員陳保基與各界學者專家，組成「雲林良品推動委員會」，就是希望更嚴謹把關雲林良品，同時提高附加價值與市場區隔，打響「雲林良品」品牌形象。

去年獲得伴手禮首獎的陳祈延，7年前從台中返回雲林故鄉，他將父親為爺爺炒的腰果，結合創意發想，打造陳老爹腰果品牌，成為暢銷網購零食。

今年度雲林良品預計4至7月份為3梯次徵選，榮獲雲林良品的商品，將被授予「雲林良品」標示使用，並陸續透過輔導、行銷活動將商品上架到各大通路。