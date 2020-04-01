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台南確診、居家隔離檢疫破3千人 藍軍籲市府資訊透明

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議會國民黨團書記長王家貞認為台南市政府對於疫情的資訊應公開透明。圖／本報資料照片
台南市議會國民黨團書記長王家貞認為台南市政府對於疫情的資訊應公開透明。圖／本報資料照片

新冠肺炎疫情肆虐全球，台南市議會國民黨團書記長王家貞表示，台南市衛生局一再推託不公布居家隔離檢疫等相關人數，今天再追問，衛生局終於提供數據，指出台南目前確診13人、115人居家隔離、2533人居家檢疫、另外有350外籍人士居家檢疫由外事警察負責，呼籲衛生局不該隱知而不報，市民有權了解疫情資訊，讓民眾有警覺性。

對此，台南市衛生局澄清絕無隱匿情事，相關資料非常多，衛生局無法一一主動公布，但是民眾有需要，衛生局都會據實說明，後續衛生局都會定期發布相關新聞訊息，讓民眾了解。

王家貞表示，民進黨政府上半場打了一手好球，下半場防疫就更要嚴謹守住，她看見國內不但境外確診增加，本土確診也有多起找不到感染源，讓大家頗為憂心，黨團想了解台南市居家檢疫和居家隔離的人數，衛生局一再推說涉及個人隱私不能公布，今天再追問，衛生局先是說「公布權責在市長黃偉哲身上」，拖了一個多小時才回覆資訊。根據衛生局提供的資料，台南市目前有115人居家隔離、2533人居家檢疫、350外籍人士居家檢疫由外事警察負責。

王家貞表示，根據衛生局公布的資料，台南市跟確診患者有接觸、必須要居家隔離的人數有115人，從國外留學、旅遊回國須居家檢疫的2533人，350名外籍人士包括外籍移工等須居家檢疫，台南市民有權利了解這些跟己身有關的疫情資訊，為了防疫市府更應讓疫情資料透明化。

衛生局 居家檢疫 疫情

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