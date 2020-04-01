台南確診、居家隔離檢疫破3千人 藍軍籲市府資訊透明

新冠肺炎疫情肆虐全球，台南市議會國民黨團書記長王家貞表示，台南市衛生局一再推託不公布居家隔離檢疫等相關人數，今天再追問，衛生局終於提供數據，指出台南目前確診13人、115人居家隔離、2533人居家檢疫、另外有350外籍人士居家檢疫由外事警察負責，呼籲衛生局不該隱知而不報，市民有權了解疫情資訊，讓民眾有警覺性。

對此，台南市衛生局澄清絕無隱匿情事，相關資料非常多，衛生局無法一一主動公布，但是民眾有需要，衛生局都會據實說明，後續衛生局都會定期發布相關新聞訊息，讓民眾了解。

王家貞表示，民進黨政府上半場打了一手好球，下半場防疫就更要嚴謹守住，她看見國內不但境外確診增加，本土確診也有多起找不到感染源，讓大家頗為憂心，黨團想了解台南市居家檢疫和居家隔離的人數，衛生局一再推說涉及個人隱私不能公布，今天再追問，衛生局先是說「公布權責在市長黃偉哲身上」，拖了一個多小時才回覆資訊。根據衛生局提供的資料，台南市目前有115人居家隔離、2533人居家檢疫、350外籍人士居家檢疫由外事警察負責。

王家貞表示，根據衛生局公布的資料，台南市跟確診患者有接觸、必須要居家隔離的人數有115人，從國外留學、旅遊回國須居家檢疫的2533人，350名外籍人士包括外籍移工等須居家檢疫，台南市民有權利了解這些跟己身有關的疫情資訊，為了防疫市府更應讓疫情資料透明化。