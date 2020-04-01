來自千里外的關心 竹崎高中寫卡片贈日本姊妹校

新冠肺炎疫情全球延燒，嘉義縣竹崎高中國樂班師生日前特別向日語老師請教、寫日文卡片，給今年2月剛締結姊妹校的日本宮城縣志津川高校，除了以具有溫度的文字表達關心，竹崎高中校長郭春松也提供校內、台灣防疫作法，供志津川高校長葛西利樹參考，期望兩校皆能平安度過防疫時期。

竹崎高中國樂班去年5月曾到志津川高校進行國樂及社團交流，學生表示，雖然當時只相處短短幾小時，但日本學生的友善及熱情，為他們留下深刻、難忘的回憶，今年2月締結為姊妹校，希望兩校交流能一直延續下去，面對這次日本的嚴重疫情，期許日本能堅持到底，不被病毒惡魔打敗。

郭春松表示，為避免學校發生群聚感染，日本及台灣都提出相對應的停課措施，日本停了一個月左右的課程、台灣則延後2周開學，學生雖開心多了2周寒假，但校方不能放鬆，運用這2周假期做更嚴謹的防疫工作，例如防疫物資準備、進出校園的體溫量測規畫，及停課後的線上教學、補課等。