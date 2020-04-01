快訊

直播／我增7新冠肺炎確診⋯7例境外移入 總計329例

「服儀解禁」草案檢視：保護學生外 如何邁向最佳解？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

來自千里外的關心 竹崎高中寫卡片贈日本姊妹校

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣竹崎高中國樂班日前特別向日語老師請教、寫日文卡片，給姊妹校日本宮城縣志津川高校表達關心。圖／竹崎高中提供
嘉義縣竹崎高中國樂班日前特別向日語老師請教、寫日文卡片，給姊妹校日本宮城縣志津川高校表達關心。圖／竹崎高中提供

新冠肺炎疫情全球延燒，嘉義縣竹崎高中國樂班師生日前特別向日語老師請教、寫日文卡片，給今年2月剛締結姊妹校的日本宮城縣志津川高校，除了以具有溫度的文字表達關心，竹崎高中校長郭春松也提供校內、台灣防疫作法，供志津川高校長葛西利樹參考，期望兩校皆能平安度過防疫時期。

竹崎高中國樂班去年5月曾到志津川高校進行國樂及社團交流，學生表示，雖然當時只相處短短幾小時，但日本學生的友善及熱情，為他們留下深刻、難忘的回憶，今年2月締結為姊妹校，希望兩校交流能一直延續下去，面對這次日本的嚴重疫情，期許日本能堅持到底，不被病毒惡魔打敗。

郭春松表示，為避免學校發生群聚感染，日本及台灣都提出相對應的停課措施，日本停了一個月左右的課程、台灣則延後2周開學，學生雖開心多了2周寒假，但校方不能放鬆，運用這2周假期做更嚴謹的防疫工作，例如防疫物資準備、進出校園的體溫量測規畫，及停課後的線上教學、補課等。

郭春松向葛西利樹表示，竹崎高中希望能謹慎、落實防疫的每一個環節，避免校園出現破口，為了全校師生的健康，雖然辛苦但卻值得。竹崎高中國樂班師生除了寫卡片，也準備嘉義在地美食方塊酥及鳳梨酥，傳送對姊妹校千里之外的關心及祝福。

嘉義縣竹崎高中國樂班日前特別向日語老師請教、寫日文卡片，給姊妹校日本宮城縣志津川高校表達關心。圖／竹崎高中提供
嘉義縣竹崎高中國樂班日前特別向日語老師請教、寫日文卡片，給姊妹校日本宮城縣志津川高校表達關心。圖／竹崎高中提供
嘉義縣竹崎高中國樂班日前特別向日語老師請教、寫日文卡片，給姊妹校日本宮城縣志津川高校表達關心。圖／竹崎高中提供
嘉義縣竹崎高中國樂班日前特別向日語老師請教、寫日文卡片，給姊妹校日本宮城縣志津川高校表達關心。圖／竹崎高中提供
嘉義縣竹崎高中國樂班日前特別向日語老師請教、寫日文卡片，給姊妹校日本宮城縣志津川高校表達關心。圖／竹崎高中提供
嘉義縣竹崎高中國樂班日前特別向日語老師請教、寫日文卡片，給姊妹校日本宮城縣志津川高校表達關心。圖／竹崎高中提供

國樂 高校 疫情

延伸閱讀

高鐵台南站今起提高防疫措施 旅客配合戴口罩

藍軍憂搭校車沒戴口罩恐成防疫破口 台南納稽查項目

日本 20 年長期追蹤數據 每天泡熱水澡可降低心血管疾病發作風險

小心掃墓群聚成防疫破口 AI機器人線上掃墓

相關新聞

超佛心！台南72歲老藥師包著尿布賣口罩連假日都不休息

「為了疫情，每個人都應該出來幫忙做點事」，台南市中西區民生路上的千代藥局、72歲老藥師陳盈舟，因為之前曾經手術，平常都要...

爐渣污染玉米田 環團控訴：未畫為受汙染區反而復耕

台南市後壁區一處玉米田在2月中被檢舉，遭到不鏽鋼爐碴汙染，許多玉米植株因為鉻含量太高而中毒死亡。時代力量立委陳椒華與環團...

來自千里外的關心 竹崎高中寫卡片贈日本姊妹校

新冠肺炎疫情全球延燒，嘉義縣竹崎高中國樂班師生日前特別向日語老師請教、寫日文卡片，給今年2月剛締結姊妹校的日本宮城縣志津...

藍軍憂搭校車沒戴口罩恐成防疫破口 台南納稽查項目

「搭校車的學生如果沒戴口罩，可能成為防疫破口！」台南市議會國民黨團書記長王家貞今指出，台南市長黃偉哲稱防疫超前部署，但她...

台南開元國小以烤山豬慶祝兒童節 小朋友爽歪歪

台南市北區開元國小今天以烤山豬的方式，認識原住民文化，陣陣香味，還沒烤熟，小朋友就口水直流。

鳳梨進入產季 黃偉哲攜手企業支持農民兼做公益

鳳梨邁入盛產旺季，為推廣行銷台南優質農特產品，台南市龍崎區公所配合市府推廣農產品行銷策略，結合企業認購在地小農鳳梨，每售...

鎮南國小「不塑之客」活動 垃圾、回收物拼貼巨型海龜

雲林縣斗六鎮南國小今天提前慶祝兒童節，規畫一系列「不塑之客」活動，各班也利用垃圾、回收物在校園拼出「海龜」造型圖案，以表...

因疫情高麗菜被「棄單」 鄉親力挺500顆10分鐘被搶光

台南市下營區農會向青農購買500顆高麗菜，今天上午在下營區公所前義賣，民眾響應熱烈，五百顆高麗菜10分鐘不到就被搶購一空...

世界麵包冠軍吳寶春被「他」感動 陪同回到偏鄉母校

台南市左鎮國小今年滿百年，畢業已經49年的校友、亨達模具股份有限公司董事長黃清樹，不只捐助上百萬元現金及資源回饋母校，今...

竹崎昇平國中林佳瑩 刻苦錄取南藝大七年一貫音樂系

嘉義縣竹崎鄉昇平國中普通班學生林佳瑩日前以琵琶演奏，錄取台南藝術大學七年一貫制中國音樂學系，打敗60多名競爭者，昇平國中...

高鐵今起進站搭車前量體溫 雲林站現返鄉人潮

因應新冠肺炎疫情，台灣高鐵今天起，旅客進站搭車前必須測體溫，乘車時也要自備口罩並全程配戴，若體溫有超過37.5度者，將拒...

4月4日清明節 台南路邊停車不收費

台南市4月4日清明節路邊停車暫停收費1天，市長黃偉哲表示，清明掃墓是慎終追遠的重要活動，市府為體恤收費員休假權益，清明節...

熱門新聞

台南新冠肺炎確診13例 全是境外移入病例

影／強制戴口罩、量體溫 汐科站排隊人潮看不到盡頭

劍潭捷運站旁麥當勞無預警歇業 士林夜市人潮少8成

彰化縣新冠肺炎確診病例累計16人 新增2例均是留學生

苗栗火車站遭投訴防疫當兒戲廣播嘻笑 站方將加強改進

彰化北斗榕樹下牛肉麵搬離樹下 老顧客不捨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。