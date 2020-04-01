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藍軍憂搭校車沒戴口罩恐成防疫破口 台南納稽查項目

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市教育局表示，即日起會要求各校全力配合，務必讓學生戴口罩搭校車，並納入交通車防疫稽查項目，未落實者將要求限期改善。記者鄭維真／攝影
台南市教育局表示，即日起會要求各校全力配合，務必讓學生戴口罩搭校車，並納入交通車防疫稽查項目，未落實者將要求限期改善。記者鄭維真／攝影

「搭校車的學生如果沒戴口罩，可能成為防疫破口！」台南市議會國民黨團書記長王家貞今指出，台南市長黃偉哲稱防疫超前部署，但她在上月20日請教育局發強制令要求學生搭校車一定要戴口罩，結果拖了一周才回一份「建議」公文，呼籲疫情關鍵時期，保護措施必須做好。

台南市教育局回應，因政策剛發布，即日起會要求各校全力配合，務必讓學生戴口罩搭校車，並納入交通車防疫稽查項目，未落實者將要求限期改善。

王家貞說，黨團接獲民眾陳情，請台南市教育局要求孩子搭校車一定要搭口罩，3月20日請教育局超前部署發強制令，教育局拖了一個禮拜，才在27日回了一份建議學校車戴口罩公文，防疫當頭時間點很重要，像是台師大學生生活單純，住宿舍搭校車也確診，足以證明密閉車廂內戴口罩早就該是必要的防疫措施。疫情延燒，「保護青少年只可多做不要怕麻煩，這麼簡單的一件事竟然拖了一個禮拜還只用建議？這算是防疫超前？要等到今天中央下令嗎？」

王家貞表示，醫生都示警17年前SARS防疫崩潰就在4月，將值清明連假，政府和民眾真的要提高警覺，黃偉哲絕對不能防疫拿80幾分就自滿，因為還有十幾分的進步空間，若沒做好就是防疫的破口，受害的就是無辜民眾。

教育局表示，日前在3月20日即函文各校要依循教育部頒布的學生交通車及幼兒園幼童專用車防疫措施，並在3月27日再次行文各校建議密閉空間戴口罩。因應疫情發展，依據中央疫情指揮中心最新發布指引，即日起搭乘大眾運輸須戴口罩，將函文各校、幼兒園及社教機構負責人，要求學生上校車前要戴口罩，並請學校提醒學生搭乘大眾運輸工具務必戴口罩。

口罩 校車 教育局

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