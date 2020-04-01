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台南開元國小以烤山豬慶祝兒童節 小朋友爽歪歪

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市開元國小烤山豬，讓小朋友了解原住民文化。記者鄭惠仁／攝影
台南市開元國小烤山豬，讓小朋友了解原住民文化。記者鄭惠仁／攝影

台南市北區開元國小今天以烤山豬的方式，認識原住民文化，陣陣香味，還沒烤熟，小朋友就口水直流。

開元國小今年建校60周年，原本要在3月底舉辦運動會，卻因新冠肺炎疫情影響，延到4月10日，但疫情仍嚴峻，而改方式舉辦，把部分運動競賽打散，分次舉行。今天利用兒童節活動，也舉辦各班級的拔河競賽，規定學生一律戴口罩，而且每次換邊，繩子都以酒精消毒。

除了拔河比賽，學校並舉辦原住民文化活動，除了讓學生觀賞原住民文化影片，並請來原住民烤山豬。烤豬過程中，陣陣香味傳來，吸引小朋友圍觀，了解烤山豬的方式。有些小朋友說，聞到香味，肚子就餓起來。

校長李添旺表示，為了讓學生過個快樂兒童節，而不是悶在室內，因此舉辦多項室外活動，除了拔河、烤山豬還有模範兒童表揚，並送小朋友紀念衫、額溫檢測卡，以及請吃冰淇淋、蛋塔，讓小朋友玩得盡興也吃得愉快。

台南市開元國小慶祝兒童節，請小朋友吃蛋塔、冰淇淋。記者鄭惠仁／攝影
台南市開元國小慶祝兒童節，請小朋友吃蛋塔、冰淇淋。記者鄭惠仁／攝影
台南市開元國小烤山豬，讓小朋友了解原住民文化。記者鄭惠仁／攝影
台南市開元國小烤山豬，讓小朋友了解原住民文化。記者鄭惠仁／攝影
台南市開元國小舉辦拔河競賽，讓小朋友曬太陽，多活動。記者鄭惠仁／攝影
台南市開元國小舉辦拔河競賽，讓小朋友曬太陽，多活動。記者鄭惠仁／攝影

原住民 拔河 疫情

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