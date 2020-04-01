台南開元國小以烤山豬慶祝兒童節 小朋友爽歪歪

台南市北區開元國小今天以烤山豬的方式，認識原住民文化，陣陣香味，還沒烤熟，小朋友就口水直流。

開元國小今年建校60周年，原本要在3月底舉辦運動會，卻因新冠肺炎疫情影響，延到4月10日，但疫情仍嚴峻，而改方式舉辦，把部分運動競賽打散，分次舉行。今天利用兒童節活動，也舉辦各班級的拔河競賽，規定學生一律戴口罩，而且每次換邊，繩子都以酒精消毒。

除了拔河比賽，學校並舉辦原住民文化活動，除了讓學生觀賞原住民文化影片，並請來原住民烤山豬。烤豬過程中，陣陣香味傳來，吸引小朋友圍觀，了解烤山豬的方式。有些小朋友說，聞到香味，肚子就餓起來。