雲林縣府4單位副處長人事異動 曾元煌升任秘書長

雲林縣政府地政處等4個單位副處長今天人事異動，而新任秘書長曾元煌今天也上任。縣長張麗善表示，期待借重新任秘書長豐富行政經歷、地政國土規劃專才與謙沖誠懇待人處世特質，一起帶領縣府團隊打造雲林。

張麗善說，新任秘書長曾元煌出生於雲林、人親土親，對雲林擁抱回饋家鄉的情懷，30年的公務生涯幾乎貢獻給雲林，歷任縣府工務處課長、工務局副局長、城鄉發展局副局長、計畫處長、工務處長、參議等經歷豐富，其為人處事謙恭溫和，相信在曾秘書長領導下，縣府團隊將可更加和諧與精進。

張麗善也感謝前任秘書長張志銘，1年3個月來盡心盡力的督導縣政，為她上任後打下堅固的基礎，她也期許張志銘調任參議後繼續協助縣政推動。

曾元煌表示，感謝張縣長的信任與肯定，給予這個機會來承擔秘書長職務，未來必秉持奉公守法、盡忠職守的精神，全力協調各局處所面對各項挑戰與困難，讓縣府團隊更加團結，發揮更大的效能，來服務縣民。

另，因應縣政推動需要，並增進人才歷練，縣府地政處副處長由地政經歷豐富，地籍地價科科長劉登忠接任；農業處副處長由具農業畜產專長，畜產科科長蔡耿宇接任。

行政處副處長陳銘美調任縣長室秘書；行政處副處長由社會處副處長陳怡君接任；社會處副處長由行政經驗豐富，勞動條件科科長游淯棋接任。