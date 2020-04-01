鳳梨進入產季 黃偉哲攜手企業支持農民兼做公益

鳳梨邁入盛產旺季，為推廣行銷台南優質農特產品，台南市龍崎區公所配合市府推廣農產品行銷策略，結合企業認購在地小農鳳梨，每售出一箱500元鳳梨，龍崎區公所從中提撥100元作為獨居老人供餐基金，市長黃偉哲今天說，感謝並樂見企業愛心認購鳳梨，減輕龍崎區獨居長者供餐的經濟負擔，期盼認購活動發揮拋磚引玉效果，既鼓勵企業實踐社會公益責任，同時為農民鄉親創造產銷商機。

龍崎地區土質屬於特殊砂質壤土，鳳梨種植面積約150公頃、竹筍約300公頃，每年4至9月為鳳梨、竹筍盛產季節，產出的鳳梨及竹筍風味絕佳，量多質優，龍崎區公所配合市府推廣農產品行銷策略，將舉辦「鳳梨好筍季產業文化活動」，結合企業認購在地小農鳳梨，並且每售出一箱鳳梨，龍崎區公所將從中提撥100元作為龍崎區獨居老人供餐基金。

目前參與鳳梨認購公益活動的企業團體有：南六企業股份有限公司、台南市歸仁獅子會、友鵬有限公司、祥頂實業公司、聖泰工業公司、寬仕工業公司等，至少已認購660箱鳳梨，募得6萬6000元獨居長者供餐善款。有意訂購者可電(06)5941326轉53向龍崎區公所洽詢。

此外，關廟區農會並和台南郵局合作，即日起至5月29日，民眾可到郵政商城及各地郵局窗口購買鳳梨，台南郵局為落實社會公益，每銷售一箱約10台斤398元。