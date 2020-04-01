鎮南國小「不塑之客」活動 垃圾、回收物拼貼巨型海龜

雲林縣斗六鎮南國小今天提前慶祝兒童節，規畫一系列「不塑之客」活動，各班也利用垃圾、回收物在校園拼出「海龜」造型圖案，以表示全校師生減塑救海洋的行動力，讓學生度過另類兒童節。

校方學務處主任丁忠献表示，今年適逢60周年校慶，從3月25日開始規畫系列活動，各學年級設計環保減塑學習單，每天完成一件環保減塑任務，持續到今天就能獲得學校訂製的環保餐具。

校長梁博雍說，今天同時也頒發縣長張麗善的牙刷禮盒、斗六市長林聖爵的環保玻璃水杯、甲乙織造公司董事長林威福贈送的口罩套，還有準備孩子喜歡的QQ蛋、紅豆餅、甜甜圈及雞蛋糕。

總務處主任張巧芳表示，配合環保減塑，今天也推「無塑購物」活動，孩子在享用甜甜圈、QQ球、雞蛋糕等美食時，需自行使用非一次性購物袋來領換。