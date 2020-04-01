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超佛心！台南72歲老藥師包著尿布賣口罩連假日都不休息

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南中西區千代藥局72歲老藥，每天包著尿布賣口罩，連假日都不休息，超熱心。圖／藥師公會提供
台南中西區千代藥局72歲老藥，每天包著尿布賣口罩，連假日都不休息，超熱心。圖／藥師公會提供

「為了疫情，每個人都應該出來幫忙做點事」，台南市中西區民生路上的千代藥局、72歲老藥師陳盈舟，因為之前曾經手術，平常都要包著尿布，但不影響他的熱心，每天從早忙到晚賣口罩，最近有些老藥師因為長期賣口罩體力不支而退出，但他反而要求增量加賣，「包著尿布賣口罩」，讓很多人感動。

口罩實名制從2月6日起，由健保藥局協助政府賣口罩，實施近兩個月，各地陸續傳出有上年紀的老藥師、一人藥局，因體力無法負荷而退出，像台南市就有3名老藥師退出，但有人退出也有藥師主動申請增量到300份（最早100份，目前多數是200份），在抗疫過程中，藥師站在第一線要應付民眾的各種要求、甚至不合理的漫罵，相當辛苦。

千代藥局每天上午8時開門，主要應付處方箋的業務，每天從中午12點半開賣口罩，大約賣到下午4點，接著他又要再處理處方箋，一直到晚上9點多才休息。

因為年紀大了，他總是坐著賣口罩，讓大家沒有注意到他大大的褲子裡，原來有成人紙尿褲，陳盈舟不諱言自己確實身上不方便，主要是之前曾有泌尿系統的疾病，開完刀後經常要包著尿布，加上工作一忙，他就索性整天穿著。

不過，他的個性開朗、為人熱心，「包著尿布也可以賣口罩啊」，因為擔心大家買不到口罩，他每天中午都來不及去吃飯，就開賣口罩，忙到傍晚人潮少了才用餐，而每天回到家總是累到倒頭就睡，他開玩笑「這樣也不錯啊！不會有老人睡不著的問題」，而且本來周日休假，現在連周日也開賣口罩，超級熱心。

家人不忍心他年紀大了還這麼累，孩子下了班就會來幫忙，但他覺得自己雖然年紀大，但這次遇到百年大疫，只要有能力的人，都應該站出來幫忙，希望大家同心讓疫情快過去。

台南中西區千代藥局72歲老藥，每天包著尿布賣口罩，連假日都不休息，超熱心。圖／藥師公會提供
台南中西區千代藥局72歲老藥，每天包著尿布賣口罩，連假日都不休息，超熱心。圖／藥師公會提供
台南中西區千代藥局72歲老藥，每天包著尿布賣口罩，連假日都不休息，超熱心。圖／藥師公會提供
台南中西區千代藥局72歲老藥，每天包著尿布賣口罩，連假日都不休息，超熱心。圖／藥師公會提供

口罩 疫情 健保

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