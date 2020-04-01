因疫情高麗菜被「棄單」 鄉親力挺500顆10分鐘被搶光

台南市下營區農會向青農購買500顆高麗菜，今天上午在下營區公所前義賣，民眾響應熱烈，五百顆高麗菜10分鐘不到就被搶購一空，仍有民眾向隅，農會為此還加碼100顆滿足現場民眾的需求。買到的婦人說是做公益，一顆20元也比市場便宜近半，這次來買高麗菜真的賺到了。

上午9點不到就有民眾前來排隊，有的準備了大的飼料袋，有的則帶了大號的黑色塑膠垃圾袋，有人則是帶了小提籃，都準備用高麗菜裝好、裝滿。有民眾騎機車前來，一次買了10顆，裝了三個袋子，她說，這些高麗菜除了自己包春捲使用外，多的則送給親友。

市議員陳秋宏也到場訂購250顆，將送給有供餐服務的社區照顧關懷據點，市議員尤榮智則訂購100顆，由華山基金會轉送弱勢老人，更有來自新營的民眾到場訂購50顆，請青農轉送養護中心。

今天高麗菜義賣的現場，除了排長長的搶購民眾外，更是滿滿的愛心，讓種高麗菜的下營青農趙益嘉與王勁涵，感謝又感動。

二人合資種植近一公頃高麗菜，因原本打算收購的盤商棄單，面臨銷售壓力，下營區農會為了幫助兩人，訂購了500顆，動員下營區的青農協助採收，並於昨天上午九點在下營區公所前以每顆20元的價格，進行義賣，也安排青農、家政及四健會志工，加上下營區公所的替代役男，在場協助義賣的工作。