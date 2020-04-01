「注連繩in台南」 台灣稻藝看見不凡草編藝術

台南市雙市政中心藝文展，今天起至本月底於新營民治市政中心辦理「注連繩in台南」張淑娥台灣稻藝展，稻草編工藝家張淑娥結合台日元素，創造台灣手作品牌，帶動地方產業，讓外界感受不凡的稻香藝術 。

注連繩是由稻草所編製的日本傳統文化飾品，張淑娥推動台灣稻藝，更透過外銷、手作體驗，讓人認識稻草編工藝之美。這次展示分為傳統與創新，除介紹注連繩製作過程及在日本文化上運用，並藉由職人的手，帶領參訪者體會來自土地的呼喚。

張淑娥目前是「台灣稻藝」工坊負責人，早期留學日本東京，精通日語的她，曾任台南縣政府秘書、台南縣台日友好交流協會總幹事，是台日交流重要推手；9年前離開公職後，決定回故鄉開設「台灣稻藝」工坊，專製草繩相關藝品。

「從門外漢，一點一滴摸索。」張淑娥說，偶然間認識了日本石川縣注連繩職人宮村先生，一腳踏進注連繩領域，因應市場需求，已開發出100多款商品。

張淑娥指出，從日語翻譯到注連繩創作是因緣、也是巧合；留學日本讓她體認注連繩是日本神社年神會與家家戶戶逢年過節時懸掛玄關、入口處，以祈求年神能授予健康、開運招福內涵；而製作注連繩的材料稻草，正是家鄉台灣穀倉嘉南平原稻子收割後的附屬稻草，質地精良且充沛。

她表示，編繩需配合稻作收成時間取得原料稻稈，通常下半年投入製作，主要出口日本，少數國內裝置藝術及文創商品也使用。