世界麵包冠軍吳寶春被「他」感動 陪同回到偏鄉母校

台南市左鎮國小今年滿百年，畢業已經49年的校友、亨達模具股份有限公司董事長黃清樹，不只捐助上百萬元現金及資源回饋母校，今天還偕同他的好朋友，世界麵包冠軍吳寶春回到母校表揚模範兒童，勉強學弟妹們，吳寶春希望小朋友在人生裡面不要放棄自己，成為對國家社會有貢獻的人。

吳寶春表示，他和黃清樹因緣際會認識10年，他回到母校懷著感恩的心，回饋母校，他也提到一個小故事就是曾經有一個貧困的孩子考上醫學系，但家裡沒有辦法資助他讀書，黃清樹資助他到畢業，後來這名學生回來找他問他，要如何回報他，黃只有告訴他叫他好好的當醫生貢獻國家社會就是最好的回報。

黃清樹出生左鎮貧困家庭，他國中畢業以後就到外面當學徒學技術白手起家成就一番事業，多年來也回饋家鄉左鎮國小及國中母校，他都是低調的為善不欲人知，這次是為了學校百年校慶才「拋頭露面」，他希望藉由這樣的方式來鼓勵學弟妹們，以後有能力也要回饋社會。

左鎮國小校長楊靜芳表示，感謝黃清樹董事長對左鎮國小學弟妹的照顧，已連續已捐贈近百萬元現金經費給校方進行百周年相關活動，還捐贈每間教室40個吊扇，日前還捐贈4台鬆餅機，讓學子體驗做鬆餅的樂趣，得知偏鄉小校資源不足，在招生上相對困難，允諾未來每年捐贈小提琴社團講師鐘點費，讓留在左鎮就讀的學子也能夠擁有學習才藝的源。

左鎮國小今天舉行兒童節慶祝大會，黃清樹帶著好朋友吳寶春來學校，一起表揚模範兒童，為學弟妹打氣，小朋友們和世界麵包冠軍吳寶春有面對面的機會，也見到「超級大學長」，一次見到二位偶像，小朋友超級開心。