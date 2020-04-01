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4/4清明節 台南路邊停車暫停收費

中央社 / 台南1日電

清明節體恤收費員休假權益，台南市政府今天宣布，4日路邊停車格位暫停收費。考量新冠肺炎疫情嚴峻，希望民眾多利用線上祭拜追思祖先，避免群聚感染的風險。

台南市政府交通局長王銘德今天表示，清明節當天路邊停車格位暫停收費，停車管理處暫停服務，安平保管場也不開放領車。不過，台南市提供「台南好停APP」停車優惠，民眾只要加入APP會員，就可使用線上支付繳納台南路邊停車費用。

路邊停車路段雖暫停收費，但委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路（社E2）、（社E1）停車場、海安路地下停車場等32處，因屬出入口管制的路外停車場，仍採24小時收費營運。

停管處長黃俊傑表示，若業者假借名義在不屬出入口管制的路外停車場收取停車費，涉及竊占、詐欺等罪嫌，將報請警方加強查緝。

另外，警方在清明假期仍受理民眾檢舉違停案件，拖吊車會配合警方執行拖吊移置作業，提醒開車民眾莫圖一時方便，違規停車遭開罰。

停車場 清明節 疫情

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