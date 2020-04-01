竹崎昇平國中林佳瑩 刻苦錄取南藝大七年一貫音樂系

嘉義縣竹崎鄉昇平國中普通班學生林佳瑩日前以琵琶演奏，錄取台南藝術大學七年一貫制中國音樂學系，打敗60多名競爭者，昇平國中校長陳幸琪表示，林佳瑩來自單親家庭，父親以農務一肩扛起照顧林佳瑩、妹妹及老母親的負擔，林佳瑩也非常努力，在校期間上課認真。

林佳瑩表示，她每天下課會留校與樂團共同練習1至2小時再回家念書，有時還會跟樂團老師萬國廷借琵琶回家練習，為了這次南藝大的考試，她省吃儉用瞞著家人到嘉義市補習樂理，並自行坐火車到南藝大考試，這次能贏過其他音樂專業的學生，自己也很驚訝。

因為家境清寒，林佳瑩父親反對她以音樂作為未來志向，擔心學音樂賺不了錢，但只要林佳瑩到校外比賽，還是會到現場支持，林佳瑩表示，國一期間社團琵琶組有位老師吳玉娟，就是就讀南藝大中國音樂學系七年一貫制的學生，她一邊打工一邊就學，林佳瑩想效法吳玉娟，打工貼補家用。

林佳瑩表示，國小期間因為國樂社團中阮組缺人，自此開始學習國樂，後來經學長介紹就讀昇平國中，並改學琵琶。林佳瑩國中三年期間，曾獲得107學年度嘉義縣音樂比賽琵琶獨奏國中A組第一名，以及107學年度全國國中琵琶獨奏A組優等，音樂方面的成績非常優異。