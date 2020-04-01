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高鐵今起進站搭車前量體溫 雲林站現返鄉人潮

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
高鐵雲林虎尾站目前安排人力在進出站口幫旅客量體溫。記者李京昇／攝影
高鐵雲林虎尾站目前安排人力在進出站口幫旅客量體溫。記者李京昇／攝影

因應新冠肺炎疫情，台灣高鐵今天起，旅客進站搭車前必須測體溫，乘車時也要自備口罩並全程配戴，若體溫有超過37.5度者，將拒絕運送並勸導返家休息或就醫。

高鐵全線已有9座車站裝設醫療級紅外線體溫量測儀，苗栗、彰化、雲林3站尚未裝設，目前以人工方式對進站旅客逐一量測體溫。

高鐵雲林站長高誌隆說，預計兩個禮拜內雲林站也將裝設紅外線體溫感測儀，目前在進出站口安排兩名人力量體溫，旅客首次量測超過37.5度會先安置一旁，再進行複測，如果還是體溫過高，將勸導返家或就醫。

高誌隆表示，因應防疫車站現在每兩個小時消毒一次，並提供酒精給旅客消毒，而飲水機台暫時不提供服務，同時定時針對扶手、餐桌等接觸較多的地方進行消毒。

他說，今天截至目前為止，雲林站並無出現民眾體溫過高情形，也沒有不配合情況，大家多數自主已戴好口罩，若沒戴會勸導到一旁超商購買。

另外，即日起到4月6日連續假期期間，避免旅客距離過近，暫時不開放自由座，也就是說民眾搭車得對號入座，要有票證才可以進站。

陳姓斗南鎮民說，他特地請假從北部返家，原本要掃墓但疫情嚴重，他打算返家好好休息陪伴家人，現在高鐵防疫措施提升，他認為是好事情，全民防疫是大家的共識。

高鐵雲林虎尾站目前安排人力在進出站口幫旅客量體溫。記者李京昇／攝影
高鐵雲林虎尾站目前安排人力在進出站口幫旅客量體溫。記者李京昇／攝影
高鐵雲林虎尾站出現返鄉人潮，所有旅客配合防疫都有戴上口罩。記者李京昇／攝影
高鐵雲林虎尾站出現返鄉人潮，所有旅客配合防疫都有戴上口罩。記者李京昇／攝影

高鐵 疫情

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