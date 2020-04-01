疫情纾困 蔡其昌為農民爭取這個月中肥料費調降
立法院副院長蔡其昌在臉書說，新冠肺炎疫情肆虐這段期間，政府用盡全國上下之力，在疫情緩解前的每一天，國內許許多多的產業就必須多受衝擊一天，政府各個部門也盡力在想方法與措施，希望能降低疫情衝擊，讓產業們都能撐過去，不論是觀光業、零售業、餐飲業、服務業等，無一不受到影響，紓困政策也陸陸續續出爐。
他說這段期間，也收到許多農民、漁民朋友的懇託，因為觀光與餐飲業都重傷，連帶也影響了他們的內外銷狀況，許多農漁民都是樂天個性，總是歡喜做甘願受，把委屈含淚默默吞下去。
蔡其昌表示聽到農漁民心聲後，他立即向農委會主委陳吉仲反映，目前已經評估４月中先從調降肥料費用著手，後續還有農漁產業相關補貼與紓困政策推出，希望能舒緩農漁民們的壓力。
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