4月4日清明節 台南路邊停車不收費
台南市4月4日清明節路邊停車暫停收費1天，市長黃偉哲表示，清明掃墓是慎終追遠的重要活動，市府為體恤收費員休假權益，清明節當天路邊停車暫停收費。考量新冠肺炎疫情嚴峻，也呼籲民眾多利用線上祭拜，避免群聚感染風險。
台南市交通局長王銘德表示，清明節當天台南市路邊停車格位暫停收費，台南市停車管理處南門路繳費服務處暫停服務，安平保管場也不開放領車，請洽公民眾注意。
王銘德說，台南市提供「台南好停APP」停車優惠，民眾只要加入APP會員，即可使用線上支付繳納台南市路邊停車場停車費，到今年12月31日前享有「首筆停車費免費，第2筆開始每筆折扣2元」的優惠。APP除繳費便利外也可減少與人接觸，落實防疫措施。
停車管理處長黃俊傑表示，除了路邊停車路段暫停收費外，委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路社E2及社E1停車場、海安路地下停車場等32處，因屬出入口管制的路外停車場，為滿足停車需求，提升停車周轉率，仍採24小時收費營運。
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