百德裁員 工具機公會理事長憂5月可能爆裁員潮

高階工具機製造廠百德機械傳出裁員，台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲上午指出，工具機業相繼遭逢中美貿易戰和新冠肺炎疫情，業者都在苦撐；部分業者每周已上不到5天班，員工能挪前的假也都挪了，在現金流漸少下，若疫情再不好轉，裁員潮可能在5月爆發。

許文憲說，百德因為主要客戶在歐洲，在疫情轉趨嚴重後，歐洲的工具機廠都已停業，因此直接受衝擊。

他說，政府雖提出疫情期間的紓困方案，但都嫌不夠直接，像日本對於工具機業，只要有投資，就直接給予資金回饋，但是台灣卻只是在稅方面減免，還要業者提出手續繁瑣的申請，多繞很遠的路，實在緩不濟急。

許文憲也提及自己曾建議政府編預算100億元給技職校院購買國産工具機，不僅可以更新技職校院多已老舊的設備，讓學生接觸到現在最新的機種，還可以擴大內需；政府雖曾答應了，但相關單位相互推諉，都喊沒錢，以致執行力道不足。

許文憲建議，政府應該把紓困對準擴大產業面的內需，可以帶動就業和經濟，效益更大，而不是隨便花掉幾千億，不但看不到成果，恐怕未來還會藉查稅補足疫情期間所花的，又造成產業界一次傷害。