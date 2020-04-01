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慶祝兒童節！黃偉哲打珠台、騎野狼125 復刻回憶年代
台南市各國小今天慶祝兒童節，舉辦相關慶祝活動，市長黃偉哲來到崇學國小，展現他淘氣又活潑地個性，演布袋戲、騎野狼125、打珠台，還有唱無敵鐵金剛，小朋友還索取簽名，市長也玩得不亦樂乎。
為歡慶兒童節，東區崇學國小今天上午辦理「復刻回憶．我的年代」兒童節創意活動，校園裡擺滿懷舊的玩意，包括郵差斗笠、彈珠汽水、黑松帆布袋、彈珠檯、木搖馬、大同寶寶、王子麵寶寶、無敵鐵金剛等，也規劃「跳格子」、「古早陀螺」、「踢毽子」與「搖搖車」古早童趣讓孩子體驗。
市長黃偉哲與教育局長鄭新輝也來逗熱鬧，共演掌中戲，並宣導防疫觀念。黃偉哲說，科技發達，現代的孩子多使用3C產品，對古早童玩甚至不知道怎麼玩，但這些童玩對自己卻很有感觸，謝謝崇學國小的創意，希望透過這個機會，做到跨世代的體驗。他也強調，孩子是國家未來的希望，市府落實友善校園，也宣示「虐童零容忍」來保護每位孩子，讓每位兒童，不只是在兒童節，而是在每一天都能健康快樂的成長。
崇學國小校長洪榮進說，今年以「復刻回憶．我的年代」為發想來辦理兒童節創意活動，目的是希望小朋友可以了解爸爸媽媽以前童年的趣味；玩具並不一定要是現成的，自己動手做也可以很好玩。
鄭新輝局表示，教育局規畫以兒童為主軸的一系列活動於4月起展開，包括「大小作家來聊書」、「快樂戲劇列車臺南遊」、「繪本創作展演-妙語說書，創意演書」等，希望從兒童的視角，品說書、看戲劇、展創意，豐富孩子們的童年生活，活動形式也因應防疫，做好各項措施。
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